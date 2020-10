Repubblica Ceca: ministero Esteri sostiene le sanzioni Ue per attacco informatico al Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Repubblica Ceca sostiene appieno l'uso del regime di sanzioni Ue contro gli attacchi informatici in risposta a quelli subiti dal Bundestag tedesco. Lo riferisce in un messaggio via Twitter il dicastero. "Simili attacchi che prendono di mira il cuore della democrazia sono inaccettabili", si legge. "La Repubblica Ceca resta pronta ad assistere la Germania nel consegnare gli autori alla giustizia", continua il messaggio. Le sanzioni a cui si riferisce il ministero sono quelle recentemente imposte dall'Ue, su iniziativa della Germania, contro la Russia per l'attacco informatico subito nel 2015 dal Bundestag e attribuito a hacker al servizio di Mosca. Nel 2015, con un programma altamente professionale, i pirati informatici violarono 14 server del Bundestag, incluso quello principale con tutti i dati di accesso al parlamento federale. Venne colpito anche l'ufficio della cancelliera Angela Merkel. (Vap)