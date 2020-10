Covid: a Milano dalla prossima settimana apre Residenza Adriano per le quarantene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Ats - fa sapere la nota di Proges, che la scorsa primavera ha co-gestito il “Progetto Michelangelo, insieme a Prefettura, Comune, Ats e Asst Nord-Milano - ha comunicato di aver formalizzato la convenzione attraverso apposita delibera, mentre il servizio partirà nei primi giorni di novembre dopo gli ultimi necessari passaggi operativi e il coordinamento con le figure di riferimento. “Dall’esperienza maturata nella co-gestione del ‘Progetto Michelangelo’ - conclude il direttore della nuova Rsa - abbiamo preso spunto per attivare il nuovo intervento che contiamo possa dare sollievo ad un territorio nuovamente e pesantemente attaccato dalla pandemia. Naturalmente, la nostra speranza è poter riprendere al più presto il nostro progetto originario, e in una ritrovata normalità ritornare a fare il nostro lavoro, riportare le nostre eesidenze ad essere luoghi dove le persone che non sono più autosufficienti, che hanno bisogno di aiuto costante, possano vivere serenamente". (Rem)