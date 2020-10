Covid: nuovo record di contagi e morti in Polonia, mentre calano i respiratori a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi contagi da coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in Polonia sono 20.156. Si tratta del nuovo primato per il paese centro-europeo, secondo quanto riportato dall'aggiornamento del ministero della Sanità. E' record anche il numero dei decessi, 301. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia in territorio polacco a marzo è di 319.205, quello dei morti è di 5.149. Il maggior numero dei nuovi casi positivi si concentra nelle regioni di Grande Polonia, Masovia e Slesia. I ricoverati in ospedale sono al momento 14.631, di cui 1.203 necessitano di respirazione artificiale. I letti ancora disponibili per i pazienti affetti da Covid-19 sono 7.836 e i ventilatori polmonari 530. I tamponi compiuti ieri sono 67.800. (Vap)