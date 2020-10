Imprese: Aliplast e NextChem insieme per il riciclo delle plastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont e il Gruppo Hera annunciano la firma di un accordo strategico, siglato questa mattina a Bologna, fra Aliplast, società del Gruppo Hera leader nella raccolta, riciclo e rigenerazione della plastica, e NextChem, società del Gruppo Maire Tecnimont dedicata allo sviluppo di progetti e tecnologie per la transizione energetica. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo prevede la fornitura da parte di NextChem della tecnologia, dell’ingegneria e dei servizi Epc per la realizzazione di un impianto che utilizzerà la tecnologia proprietaria all’avanguardia MyReplast per l’upcycling dei rifiuti plastici in prodotti polimerici ad alto valore aggiunto. Si tratta, prosegue la nota, di una prima collaborazione che intende mettere a fattor comune le eccellenze di realtà che occupano una posizione di leadership nei rispettivi settori: da una parte il Gruppo Hera, che attraverso i 90 impianti di Herambiente (primo operatore in Italia per volumi di rifiuti trattati) vanta un know how importante nella gestione dell’intera filiera ambiente, cui Aliplast contribuisce in misura strategica presidiando in maniera sempre più integrata e circolare il comparto della plastica; dall’altra il Gruppo Maire Tecnimont, leader mondiale nel settore dell’ingegneria di processo e fortemente impegnato, attraverso la controllata NextChem, nello sviluppo di progetti e di tecnologie per la transizione energetica ed in particolare per l’economia circolare, secondo un approccio industriale innovativo focalizzato sull’ingegnerizzazione di processi di trasformazione che permettano di produrre materiali polimerici ad alto valore aggiunto che sostituiscano effettivamente i materiali vergini prodotti a partire da risorse fossili. (segue) (Com)