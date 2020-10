Imprese: Aliplast e NextChem insieme per il riciclo delle plastiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a quest’accordo, si legge ancora nella nota, Aliplast intende dare nuovo slancio a un impegno che da anni la vede fra le realtà di eccellenza, anche a livello internazionale, nel comparto del riciclo e della rigenerazione dei materiali plastici. Prima azienda italiana ad aver raggiunto la piena integrazione lungo tutto il ciclo di vita della plastica e a gestire in completa autonomia e indipendenza il suo ciclo integrato, Aliplast è infatti presente con i propri impianti anche in Francia, Spagna e Polonia ed è leader nella produzione di film flessibili in Pe e di lastre in Pet, con 90 mila tonnellate annue di prodotti finiti/polimeri rigenerati in uscita e oltre il 90 per cento di recupero/riciclo rispetto ai volumi lavorati. La partnership con NextChem, in particolare, consentirà ad Aliplast di sfruttare le opportunità del riciclo e compounding per espandersi nel settore di alcune particolari plastiche rigide, come Pp, Hdpe e Abs, che il solo riciclo meccanico non consente di trattare in maniera adeguata. L’obiettivo è quello di continuare a servire i propri clienti offrendo loro uno spettro sempre più ampio di plastiche riciclate di alta qualità, in direzione di modelli avanzati di economia circolare che siano in linea non soltanto con i target di Ue e Onu, ma anche con il New plastics economy global commitment della Fondazione Ellen MacArthur, importante network internazionale sull’economia circolare di cui il Gruppo Hera – anche e soprattutto grazie ad Aliplast – è membro. (segue) (Com)