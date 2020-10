Francia: Conferenza vescovi, alle 15:00 suoneranno tutte le campane del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza dei Vescovi di Francia (Cef) ha annunciato che le campane delle chiese francesi suoneranno oggi alle 15:00 in omaggio alle vittime dell'attacco avvenuto questa mattina a Nizza, dove hanno perso la vita tre persone. "I vescovi saranno sollecitati nelle loro diocesi per far suonare, ovunque sarà possibile, questa 'campana dei defunti' alle 15:00, ora della morte del Cristo, ora simbolica", ha detto un portavoce del Cef. (Frp)