- "Solidarietà alla Francia per questo vile attentato alla vita delle persone e alla civiltà europea. Purtroppo è successo ancora. Vicinanza al popolo francese e al dolore delle famiglie delle vittime. Uniamoci contro la violenza." Lo scrive, in una nota, il deputato del Pd, eletto all'estero, Nicola Carè in merito all'attentato terroristico accaduto stamani a Nizza in Francia. (com)