Trasporti: Fnma, dal 1° novembre possibile acquistare biglietti su app myCicero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 1 novembre i titoli di viaggio di FnmAutoservizi potranno essere acquistati direttamente sullo smartphone tramite l'app myCicero, la più diffusa in Italia. Si tratta - spiega una nota di Ferrovie Nord Milano - di una nuova opportunità per gli utenti del servizio di trasporto pubblico che Fnma svolge nelle province di Como, Varese e Brescia. L'obiettivo è quello di promuovere un sistema più comodo, sicuro e conveniente. Grazie all'acquisto online dei titoli di viaggio, gli utenti possono infatti semplificare le proprie modalità di viaggio e mettersi nelle condizioni migliori per salire sui mezzi senza problemi. Per utilizzare myCicero è necessario scaricare l'app gratuita (disponibile per iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi a disposizione, dalla carta di credito Visa, Mastercard o American Express, a Masterpass, a PostePay, al conto corrente (con Satispay), fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay. Per comprare il proprio titolo di viaggio, basta aprire la sezione "Viaggia", scegliere la biglietteria e l'azienda di trasporto Fnma, in modo da poter scegliere il biglietto o abbonamento che si desidera acquistare. Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con altri mezzi pubblici consultando gli orari e le fermate, oltre a poter parcheggiare in tante città in tutta Italia, fra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e molte altre. (com)