Francia: Bernini (FI), orrore per assalto jihadista, Ue si mobiliti

- "L’assalto jihadista nella cattedrale di Nizza, con il nuovo orrore di una donna decapitata, è il segnale inequivocabile che il terrorismo islamico sta lanciando una nuova, terribile offensiva nel cuore dell’Europa. È necessario che a livello comunitario si alzino subito le difese, colpendo le madrasse in cui si predica l’odio contro l’Occidente". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "E' inoltre inaudito, mentre la Francia è sotto l’attacco dell’estremismo islamico, che il presidente turco Erdogan arrivi a sostenere che i musulmani in Europa sono trattati come gli ebrei prima della seconda guerra mondiale. Falsificando la verità e facendo paragoni storici senza alcun senso si alimenta solo la catena del terrore. L’Europa non può ancora sottostare ai ricatti dell’aspirante sultano", conclude Bernini.(Rin)