- "C'è una mano che toglie e una che dà. Se dovessimo andare verso un lockdown generale, voglio capire come funziona la mano che dà e quindi il mio governo mi deve dire come mi aiuta con la comunità milanese e come sarà sostenuto chi è in difficoltà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook in merito all'ipotesi del lockdown per il capoluogo lombardo. (Rem)