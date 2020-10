Conte alla Camera: "Restrizioni radicali e dolorose per abbassare la curva del contagio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di procedere con nuove restrizioni "non deriva dal mancato rispetto delle misure sicurezza", quanto dalla "radicale e dolorosa" consapevolezza di dover "ridurre le occasioni di socialità dove è più facile venga abbassata guardia". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della sua informativa alla Camera sul nuovo Dpcm. Tra le scelte più difficili dell'esecutivo, quelle che riguardano il settore dello spettacolo, che da mesi "affronta enormi difficoltà che aggravano una condizione di criticità strutturale".Il presidente del Consiglio ha parlato poi delle misure di ristoro per le attività costrette a chiudere: seguiranno un "doppio binario: chi ha già presentato la domanda" nel passato, riceverà "entro metà novembre un bonifico dall'Agenzia delle entrate, mentre gli altri dovranno presentare richiesta e il ristoro sarà erogato entro metà dicembre con una nuova procedura che sarà avviata a metà novembre". Secondo Conte, ridurre al minimo le interazioni sociali è un'esigenza. È in quest'ottica che si è decisa "l'incentivazione dello smart-working nelle amministrazioni pubbliche, fortemente raccomandata anche nel settore privato", nonché "l'obbligo della didattica a distanza al 75 per cento per le scuole secondarie e di secondo grado", così da alleggerire la pressione sul trasporto pubblico locale, restringendo ai soli "spostamenti di necessità e limitando gli assembramenti alle fermate e nei mezzi".Il titolare di palazzo Chigi ha aggiunto poi che il governo non ha agito in modo arbitrario, "ma sulla base di evidenze scientifiche" per "compiere solide valutazioni prognostiche. Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta". Conte si è poi rivolto alle opposizioni: "Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto i nostri sforzi e tutti coloro che pur nella legittima dialettica politica che caratterizza e deve caratterizzare una moderna democrazia, offrono e vogliono continuare a offrire un contributo costruttivo a questi nostri sforzi protesi al bene e all'interesse del Paese".(Rin)