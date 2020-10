Ungheria: ministro Esteri, meccanismo Ue su stato di diritto è ricatto e vendetta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di un meccanismo che subordini l'accesso ai fondi europei all'osservanza dello stato di diritto è un ricatto, una vendetta politica. Sono le parole del ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, che ha concesso un'intervista all'agenzia di stampa polacca "Pap". "E' una rappresaglia politica contro i paesi che si oppongono al mainstream liberal", ha detto. "Il mainstream europeo non può digerire che in Polonia e Ungheria ci siano governi efficaci e stabili, di cui la gente è soddisfatta" perché "siamo patrioti e poniamo l'interesse nazionale al primo posto e siamo orgogliosi della nostra storia cristiana", ha continuato il capo della diplomazia di Budapest. Szijjarto aggiunge poi che i fondi dell'Unione europea non sono l'espressione della liberalità e generosità dei paesi dell'Europa occidentale. "Non è un'iniziativa caritatevole. Dobbiamo dire ad alta voce e chiaramente che sono anche soldi nostri. Non siamo solo beneficiari dei fondi comunitari. Quando Polonia e Ungheria hanno aderito all'Ue hanno aperto i loro mercati a grandi gruppi occidentali che hanno fatto enormi profitti. Paghiamo contributi. Quanto otteniamo in forma di fondi Ue è un tipo di compensazione", ha detto Szijjarto. (segue) (Vap)