Ungheria: ministro Esteri, meccanismo Ue su stato di diritto è ricatto e vendetta politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A detta di Szijjarto, gli attacchi subito da Varsavia e Budapest sono dovuti alle resistenze delle due capitali centro-europee in tema di politica migratoria. "Dall'inizio ci siamo pronunciati chiaramente contro i ricollocamenti obbligatori dei profughi. Abbiamo detto che le migrazioni sono un male" e mettono in pericolo "la cultura, la sicurezza e la salute. Si dà il caso che avessimo ragione", ha affermato il ministro ungherese. "Bruxelles dovrebbe smetterla di criticare e dare lezioni ai paesi membri dell'Ue. I governi polacco e ungherese sono stati scelti dai rispettivi elettori in libere elezioni. Non possiamo dire che il premier polacco Mateusz Morawiecki e il vicepremier Jaroslaw Kaczynski abbiano vinto per caso o alla lotteria. Così hanno deciso i cittadini. I politici europei occidentali hanno il diritto di non essere d'accordo con noi e dire che non piace loro quanto facciamo, ma affermare che è non democratico è assurdo", spiega Szijjarto. Il titolare degli Esteri ungherese ha sottolineato infine il ruolo del gruppo di Visegrad come motore della crescita in Europa e dell'importanza non minore assunta dall'Iniziativa dei Tre Mari, che a suo avviso dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo infrastrutturale, per esempio nei trasporti e nell'energia, soprattutto lungo l'asse nord-sud. (Vap)