Yemen: lanciati 6 droni Houthi contro obiettivi civili in Arabia Saudita

- Il portavoce delle forze della Coalizione araba in Yemen, il colonnello Turki Al-Maliki, ha annunciato che le sue forze sono riuscite a intercettare e distruggere sei droni bomba lanciati dalla milizia Houthi per prendere di mira obiettivi civili in Arabia Saudita. Il colonnello Al-Maliki ha affermato che "i crimini della milizia terrorista Houthi continuano a tentare di prendere di mira i civili" spiegando che questi tentativi "violano il diritto internazionale umanitario e le sue regole consuetudinarie e sono incompatibili con i valori umani". Al-Maliki ha indicato che questi tentativi ostili riflettono il comportamento della milizia "nell'adottare operazioni terroristiche, utilizzando droni bomba contro civili, così come la disperazione delle sue massicce perdite sul campo specialmente nei governatorati di Marib e Al-Jawf. Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro condanna per i tentativi della milizia Houthi sostenuta dall'Iran di colpire aree civili nel regno dell'Arabia Saudita, attraverso sei droni che sono stati intercettati dalle forze della Coalizione.(Res)