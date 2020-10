Grecia: ministro Esteri Dendias incontra oggi referenti partiti per confronto su iniziative diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias incontrerà oggi i rappresentanti dei forze parlamentari per fare un punto sulle iniziative diplomatiche intraprese dal governo in merito alle attività della Turchia nel Mediterraneo orientale e all'accordo con l'Albania per deferire le zone marittime alla Corte internazionale dell'Aia. Il ministro discuterà anche della visita ad Atene all'inizio di questa settimana del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e dei risultati dell'incontro trilaterale con Cipro e Israele. (segue) (Gra)