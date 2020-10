Grecia: ministro Esteri Dendias incontra oggi referenti partiti per confronto su iniziative diplomatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia svilupperà la cooperazione dal punto di vista commerciale, energetico e militare con Israele e altri Paesi della regione per contrastare quella che considera la politica ostile della vicina Turchia. Questa la posizione espressa lo scorso 27 ottobre dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, al termine dell’incontro ad Atene con gli omologhi di Israele e Cipro, Gabi Ashkenazi e Nikos Christodoulides. Secondo Dendias, tutti e tre i Paesi si sono detti d’accordo nel criticare l’attivismo turco nel Mediterraneo orientale e nell’opportunità di promuovere la cooperazione in materia di difesa ed energia. "La nostra regione non tornerà indietro nel Diciannovesimo secolo", ha detto Dendias. (segue) (Gra)