Grecia: ministro Esteri Dendias incontra oggi referenti partiti per confronto su iniziative diplomatiche (4)

- Gli stretti legami tra Grecia, Cipro e Israele "sono una garanzia per la sicurezza della regione più ampia, che è afflitta da crisi e pericolosi revisionismi", ha dichiarato ancora Dendias. "Stiamo creando una nuova geografia della comprensione che trascende i vecchi stereotipi, che rimodella la mappa della nostra regione", ha detto Dendias, sottolineando che lo schema trilaterale è fortemente sostenuto sia dall'Ue che dagli Stati Uniti in quanto basato sul diritto internazionale. Dendias, come hanno fatto i suoi omologhi di Cipro e Israele, ha affermato di essere completamente aperto alla politica di ampliare la loro cooperazione trilaterale a favore di altri partner nella regione, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri evidenti, come il rispetto del diritto internazionale e le regole di buone relazioni di vicinato. "Purtroppo, il nostro incontro si sta svolgendo sotto la pressione di nuove azioni illegali da parte della Turchia", ha aggiunto il ministro degli Esteri greco. "Abbiamo sottolineato che l'antidoto alle opinioni revisioniste e al tentativo della Turchia di imporre con la forza le sue posizioni è quello di sviluppare una cooperazione multilaterale nell'interesse di tutti i paesi della regione", ha dichiarato il ministro degli Esteri greco che ha accolto con favore la normalizzazione delle relazioni di Israele con Emirati Arabi Uniti, Bahrein e recentemente con il Sudan. (segue) (Gra)