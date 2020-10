Grecia: ministro Esteri Dendias incontra oggi referenti partiti per confronto su iniziative diplomatiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita di lunedì 26 ottobre ad Atene del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, lo stesso Dendais ha sottolineato come la Grecia sia interessata a rafforzare la cooperazione energetica con la Russia, in particolare sulle fonti rinnovabili. "Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questioni come l'energia, l'economia e la cultura. Per quanto riguarda le questioni energetiche, ci aspettiamo di continuare la nostra cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Ci auguriamo che queste relazioni vengano ampliate in settori come le fonti energetiche rinnovabili", ha detto Dendias in conferenza stampa congiunta con l'omologo russo. (Gra)