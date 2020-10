Covid: Conte, anche Merkel e Macron ammettono difficoltà in contenimento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Rt ha raggiunto "la soglia critica di 1,5; il numero di nuovi positivi è cresciuto in maniera preoccupante". Lo ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della sua informativa alla Camera sul nuovo Dpcm. "Risulta ormai difficoltoso, per gli operatori, tracciare in modo completo le catene di trasmissione", ha evidenziato. "Lo stesso sta avvenendo peraltro in molti altri Paesi europei, in particolare in Germania e in Francia come ammesso pubblicamente dalla cancelliera Merkel e dal presidente Macron", ha aggiunto Conte. (Rin)