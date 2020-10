Francia: sindaco di Nizza, assalitore non smetteva di urlare "Allah Akbar"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autore dell'attacco di Nizza non ha mai smesso di urlare "Allah Akbar" mentre i medici stavano curando le ferite riportate in seguito al fermo. Lo ha detto il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, durante un punto stampa. Il primo cittadino ha annunciato che tutte le chiese della città sono state chiuse come misura preventiva dopo l'attacco all'arma bianca avvenuto questa mattina, in cui hanno persola vita tre persone, mentre altre sono rimaste ferite secondo un bilancio provvisorio. "Nizza, come tutta la Francia, e forse più di altri Paesi, sta pagando un prezzo troppo alto ed è ancora una volta vittima dell'islamofascismo", ha commentato Estrosi.(Frp)