Russia: ministro Finanze Siluanov esclude nuovo blocco dell'economia russa

- Il ministero delle Finanze della Federazione Russa ritiene che in futuro non si presenterà il rischio di blocco dell'economia del paese, come avvenuto in precedenza nel 2020. Lo ha affermato nel corso della prima sessione del Forum Russia Calling il ministro delle Finanze, Anton Siluanov. "L'anno prossimo porteremo avanti le misure di stimolo di bilancio all'economia, ma tenendo conto del fatto che il rischio principale per l'economia associato alla sua chiusura non si presenterà più in futuro", ha dichiarato il ministro. Il ministro Siluanov ha ricordato che le misure a sostegno dei cittadini e dell'economia quest'anno sono costate allo stato 4.500 miliardi di rubli (48,3 miliardi di euro). Il governo russo, di conseguenza, è stato costretto ad aumentare il deficit di bilancio ed incrementare l'attrazione di risorse dal mercato e mobilitare ulteriori entrate. Allo stesso tempo, ha assicurato il ministro, "questo non può continuare per un tempo indefinito". Dal 30 marzo al 12 maggio 2020, in Russia è stato imposto il blocco alla maggior parte delle attività in connessione con la pandemia di coronavirus. Il governo ha adottato una serie di misure per sostenere le aziende delle industrie colpite dalla pandemia, il reddito dei cittadini ed il livello di occupazione.(Rum)