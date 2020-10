Spagna: ministra Economia Calvino, possibile proroga partecipazione di Stato in Bankia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato spagnolo "non esclude" una proroga del termine per la cessione della sua partecipazione nell'istituto di credito Bankia, che si fonderà con CaixaBank dopo il primo trimestre del prossimo anno. Lo ha affermato la ministra dell'Economia e della Trasformazione digitale, Nadia Calvino, spiegando che si tratta di una data "autoimposta" e, pertanto, "non bisogna negoziare con nessuno". L'obiettivo del governo, ha chiarito, è quello di "massimizzare il valore della sua partecipazione", che passerà dall'attuale 61,8 per cento a circa il 16 per cento nella nuova entità. "Ho sempre detto che è più importante prendere le decisioni giuste piuttosto che prenderle in fretta", ha concluso Calvino. (Spm)