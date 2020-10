Trasporti: Raggi a Casal Monastero presenta nuovi bus, "miglioriamo servizio periferie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato questa mattina, a Casal Monastero, i nuovi bus che entreranno in servizio del quadrante nord-est della Capitale. I nuovi mezzi fanno parte della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale e messi in circolazione a partire dal mese di agosto. Sono "vetture destinate in particolare alle periferie, così come i 227 veicoli messi su strada lo scorso anno. Ricordo inoltre che altri 212 nuovi mezzi arriveranno a partire dal 2021", spiega Raggi. "Sono mezzi - aggiunge la sindaca della Capitale - che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante nord-est di Roma, migliorando i collegamenti tra i quartieri e con tutta la rete del trasporto pubblico". Con Raggi, oggi, anche l'assessore Pietro Calabrese e all’amministratore unico di Atac Giovanni Mottura. (segue) (Rer)