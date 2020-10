India: coronavirus, superati otto milioni di casi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) ha confermato la sospensione dei voli internazionali fino al 30 novembre. Tuttavia, sono consentii voli su rotte selezionate dalle autorità competenti caso per caso. La sospensione è in vigore dal 23 marzo, ma a partire da maggio è stata organizzata una vasta operazione di rimpatri (la missione Vande Bharat). Inoltre, Nuova Delhi ha stretto accordi bilaterali con 18 paesi per tenere aperti dei corridoi aerei (Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Iraq, Kenya, Maldives, Nigeria, Oman, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina). Recentemente il ministero dell’Interno ha deciso di ridurre gradualmente le restrizioni sui visti e sui viaggi per diverse categorie di cittadini stranieri e indiani che desiderano entrare in India per vari motivi, tra i quali lavoro, studio e salute. I viaggiatori, comunque, dovranno attenersi alle linee guida in materia di quarantena. I voli interni, invece, sono ripresi il 25 maggio. (segue) (Inn)