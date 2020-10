Belgio: 40 ispettori in incognito dalla prossima settimana potranno comminare multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quaranta ispettori in incognito e ispettori della Fps Public Health potranno, dalla prossima settimana, anche comminare delle multe. È quanto si apprende dal quotidiano "De Standaard". Paul Van den Meerssche, responsabile del servizio di controllo del tabacco e dell'alcool, conferma che gli ispettori si presenteranno inaspettatamente nei saloni di parrucchieri, estetisti, nei negozi di tatuaggi, nei saloni di bellezza, nei caffè. "L'intenzione è quella di controllare tutti i punti caldi per verificare la presenza di possibili contagi", spiega. "I quaranta ispettori hanno gli stessi poteri degli agenti di polizia. Redigeranno rapporti ufficiali ed emetteranno multe", sottolinea Van den Meersch. Ma a differenza dei poliziotti, gli ispettori "non potranno riscuotere le multe immediatamente", aggiunge Kristine De Beule, vice procuratore generale della Corte d'appello di Gand. Le tariffe sono fisse: 750 euro per un commerciante o un operatore che viola le misure anti Covid, 250 euro per una persona che infrange le regole.(Beb)