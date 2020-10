Nord Macedonia: Covid, presidente Pendarovski convoca Consiglio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente macedone, Stevo Pendarovski, ha convocato per oggi una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alla seduta parteciperà anche il ministro della Salute, Venko Filipce, su invito del presidente. Il Consiglio di sicurezza discuterà la situazione attuale relativa alla pandemia da Covid-19, le misure adottate per contrastare la diffusione del virus e le attività in questa direzione da parte delle istituzioni competenti. (Mas)