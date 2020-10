Ue: Bonaccini, Recovery fund è occasione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund è un’occasione straordinaria: dopo tanti anni in cui è servita a ben poco l’Europa è tornata a fare l’Europa. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi all’assemblea annuale di Confindustria Romagna. “Bisognerà rimontare posti di lavoro che si perderanno e aiutare imprese che rischiano di chiudere, e in questo senso il Recovery fund diventa uno strumento fondamentale: sulla preparazione del Recovery plan invito il governo ad evitare tra ministeri una corsa a chi deve avere di più, e alle Regioni ribadisco la necessità di evitare mille micro progetti per avere voti”, ha detto, sottolineando la necessità di pensare a ciò che servirà ai nostri territori nei prossimi mesi. “Serve un grande piano per una crescita che sia sostenibile, basato su pochi assi strategici ma efficaci come le infrastrutture, la sanità e la formazione”, ha concluso. (Ems)