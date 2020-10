Egitto-Italia: procuratore egiziano Al Sawi, non abbiamo niente da nascondere su caso Regeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore Al Sawi ha confermato la fiducia "reciproca" tra le due squadre investigative e il rispetto che condividono in termini di legislazione. "Le differenze fra entrambe le parti non sono fuori discussione ma dipendono dal rispetto che ciascuna delle parti ha nel proprio sistema legale”, ha detto Al Sawi. "La squadra investigativa egiziana condividerà tutte le informazioni che ha con la squadra italiana", ha proseguito Al Sawi, esprimendo l'auspicio che la squadra italiana faccia lo stesso a disposizione e condividerà tutte le informazioni che ha con la controparte del Cairo nel prossimo incontro a Roma. Le due squadre investigative hanno tenuto una riunione di quattro ore. Al termine dell'incontro, Al Sawi ha espresso "soddisfazione" per il successo della riunione, soprattutto in attesa del prossimo incontro di Roma. (Cae)