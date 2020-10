Sardegna: Lancioni (Psd'Az), bando milionario Fondazione esce con Milia candidato a Quartu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tempismo, anzi una lotta contro il tempo, che non può non apparire curiosa agli occhi di chiunque. Il bando della Fondazione Banco di Sardegna per l'erogazione di contributi a cooperative e associazioni, che solitamente viene pubblicato a dicembre, quest'anno, per una strana fatalità, vede la luce a ottobre, e, casualità ancor più evidente, a 13 giorni dal voto di ballottaggio che coinvolge il responsabile delle relazioni esterne della Fondazione stessa, Graziano Milia". Lo dice il consigliere regionale sardista Nanni Lancioni, che si domanda quali siano i veri motivi di una così clamorosa anticipazione dei tempi rispetto alla consueta prassi. "Tale inconsueta lotta contro il tempo - si chiede Lancioni - è forse da mettere in qualche modo in relazione con la corsa alla carica di Sindaco di Quartu? Una corsa nella quale Milia, pur perdente al primo turno, è impegnato?". (segue) (Rsc)