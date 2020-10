Sardegna: fumata nera per ordinanza con deroghe al Dpcm, forse salta apertura posticipata locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, si prende ulteriore tempo per riflettere sui contenuti del provvedimento che, almeno nelle intenzioni iniziali, dovrebbe contenere deroghe all'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Il dubbio riguarda proprio l'orario di chiusura per i bar (alle ore 20) e per i ristoranti (alle ore 23) dopo che il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato che il governo impugnerà tutte le ordinanze regionali che cercheranno di aggirare in vincoli del Dpcm. Nelle previsioni, inoltre, verrebbero ridotti i collegamenti aerei, con una rotta giornaliera su Alghero e Olbia e due su Cagliari con Roma a Milano.