Sardegna: fumata nera per ordinanza con deroghe al Dpcm, forse salta apertura posticipata locali (2)

- La didattica a distanza dovrebbe essere portata al 100 per cento alle superiori, mentre la capienza sui mezzi pubblici dovrebbe essere portata dall'80 per cento al 50. Si prevede anche la riapertura dei teatri, ma con il 20 per cento degli spettatori. E se ci sarebbe un sostanziale via libera dei ministri dei Trasporti e della Salute, Paola De Micheli e Roberto Speranza, in ogni caso, il provvedimento della Regione verrà presentato a Roma prima dell'emanazione. In caso di "niet" del governo Solinas dovrebbe rinunciare alle misure che allargano le maglie del decreto, come quella sul posticipo delle chiusure. Prima dell'adozione, la bozza sarà discussa con i capigruppo di maggioranza e opposizione che ieri hanno partecipato a un vertice in videoconferenza insieme a Solinas per discuterei punti salienti dell'ordinanza. (Com)