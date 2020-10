Un aereo da combattimento di Taiwan si schianta durante un volo di addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da combattimento dell’Aviazione di Taiwan si è schiantato durante un volo di addestramento sul Pacifico Occidentale e il pilota è rimasto ucciso nella mattinata di oggi, 29 ottobre. Lo ha annunciato un portavoce del ministero della Difesa di Taiwan. L’incidente alimenta la preoccupazione in merito allo stato dell’ormai vetusta flotta di aerei da combattimento F-5 di Taiwan, in un contesto di forte tensione militare sullo Stretto di Taiwan. Dall’inizio del 2020 gli aerei da combattimento di Taiwan si sono alzati in volo in oltre 3mila occasioni per intercettare velivoli militari cinesi. Dall’inizio di questo mese l’aviazione militare di Pechino ha valicato la linea mediana dello Stretto di Taiwan per 19 giorni consecutivi. L’incidente aereo di questa mattina è l’ultimo di una serie: lo scorso gennaio un elicottero militare di Taiwan è precipitato dopo il decollo a causa del maltempo, uccidendo 12 militari, incluso il capo delle Forze armate dell’Isola. I velivoli F-5 sono in servizio nell’Aeronautica militare taiwanese dagli anni Settanta del secolo scorso, e il produttore statunitense Northrop Grumman ha smesso di fabbricarli nel 1989.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato una nuova fornitura di sistemi d'arma a Taiwan per quasi 2,4 miliardi di dollari, innescando la dura reazione della Cina. Lo riferisce la stampa Usa. Il nuovo pacchetto - che il dipartimento di Stato ha trasmesso al Congresso lo scorso 26 ottobre - comprende fino a 100 sistemi di difesa costiera Harpoon e 400 missili Harpoon Block II, secondo una nota del Pentagono. La vendita aiuterà Taiwan "a migliorare la sicurezza del destinatario e ad aiutare a mantenere la stabilità politica, l'equilibrio militare, l'economia e il progresso nella regione" attraverso l'impiego di "un sistema altamente affidabile ed efficace per contrastare o scoraggiare le aggressioni marittime, i blocchi costieri e gli assalti anfibi", ha riferito il dipartimento della Difesa. La notifica formale di approvazione arriva sulla scia di tre ulteriori accordi di armi del valore combinato di 1,8 miliardi di dollari, annunciati mercoledì scorso. L'annuncio ha già scatenato l'ira della Cina, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha detto che Pechino sanzionerà diverse aziende statunitensi.Pechino ha reagito alle vendite di armamenti Usa annunciando sanzioni a Boeing, Lockheed Martin e Raytheon. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha citato la necessità d Pechino di salvaguardare i propri interessi nazionali. Zhao ha spiegato che persone ed entità statunitensi hanno svolto un ruolo negativo nella vendita di armi a Taiwan e pertanto la parte cinese ha imposto sanzioni. "Esortiamo gli Stati Uniti a rispettare il principio di una sola Cina e le disposizioni dei tre comunicati congiunti sino-statunitensi, a interrompere la vendita pianificata di armi a Taiwan e a cessare i contatti militari con Taipei", ha detto il portavoce.Nei giorni scorsi l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato anche la vendita di armi avanzate per un valore di 1,81 miliardi di dollari a Taiwan. La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa ha ufficialmente notificato il 21 ottobre al Congresso le vendite dopo che erano state approvate dal dipartimento di Stato, secondo i comunicati stampa pubblicati dalla Dsca sul proprio sito web. Uno dei pacchetti, con un costo stimato di 1,008 miliardi di dollari, include 135 missili AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER); quattro missili telemetrici ATM-84H SLAM-ER; e 12 CATM-84H Captive Air Training Missiles (Catm), ha riferito la Dsca. I missili sono prodotti da Boeing. "Questa proposta di vendita risponde agli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e per mantenere una capacità difensiva credibile.La vendita proposta contribuirà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, nonché l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione", si legge nella nota. Il destinatario sarà in grado di impiegare un sistema altamente affidabile ed efficace per aumentare la propria efficacia di combattimento in base alle esigenze, che può contrastare o scoraggiare le aggressioni con una precisione dimostrata contro i bersagli di superficie, si spiega nell'annuncio. L'amministrazione Trump ha intensificato il sostegno militare e diplomatico a Taiwan negli ultimi mesi in un contesto di tensioni tra Washington e Pechino su questioni come il commercio, il Tibet, Hong Kong e il Mar Cinese Meridionale. La Cina considera Taiwan come una delle proprie provincie e ha reagito negativamente alle precedenti vendite di armi statunitensi a Taipei.La Cina ha immediatamente esortato gli Stati Uniti a cessare la vendita di armi e i contatti militari con Taiwan e ad annullare i relativi piani di vendita di armamenti per evitare ulteriori danni ai legami fra i due paesi e alla pace e stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Il portavoce Zhao ha affermato che le vendite di armi statunitensi a Taiwan violano gravemente il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti sino-statunitensi. "La Cina si oppone fermamente a tale mossa che ha inviato segnali profondamente sbagliati alle forze secessioniste per l'indipendenza di Taiwan e ha messo a repentaglio le relazioni Cina-Usa, così come la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto il portavoce. Zhao ha esortato gli Stati Uniti a riconoscere la natura altamente dannosa delle vendite di armi a Taiwan, a rispettare il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti, a cessare la vendita di armi a Taipei e il contatto militare con l'isola, ritirare i relativi piani di vendita di armi per evitare ulteriori danni alle relazioni bilaterali. "La Cina fornirà risposte legittime e necessarie in base agli sviluppi della situazione", ha aggiunto Zhao. (Cip)