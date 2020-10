Libia: Unsmil lancia piattaforma interattiva in concomitanza con l'inizio del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha annunciato il lancio della "Libyan Dialogue Interactive Platform" con l'obiettivo di comunicare e interagire con il maggior numero possibile di cittadini provenienti da varie regioni del Paese nordafricano e dall'estero per tutto il periodo in cui sarà in corso il Forum politico di dialogo sulla Libia. "La piattaforma interattiva per il dialogo libico offre a tutte le donne e gli uomini della Libia l'opportunità di vedere il corso del Forum di dialogo politico libico e interagire con la missione, e di esprimere le proprie opinioni e proposte in tutto ciò che riguarda il processo del forum di dialogo tramite registrarsi sulla piattaforma", afferma una nota della missione delle Nazioni Unite. Unsmil ha chiesto di partecipare a un colloquio diretto con la rappresentante speciale del Segretario generale, Stephanie Williams, che si terrà online il 30 ottobre, sottolineando che il Forum di dialogo politico libico sarà un appuntamento "aperto a tutti i libici che vivono nel e fuori dal Paese, e si concentrerà sul processo politico e sulla Costituzione libica".(Lit)