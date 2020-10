Libia: Gna si accorda con Mosca per rilascio russi detenuti a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha accettato di rilasciare "gli attivisti politici russi" che sono detenuti da più di un anno a Tripoli. È quanto riporta oggi la stampa libica anche se al momento non è stato rilasciato alcun chiarimento su questa vicenda. I due cittadini russi sono stati detenuti a Tripoli per aver tentato di interferire nelle prossime elezioni, un’accusa che è stata sempre smentita dal Mosca. Secondo quanto riferito dal capo del dipartimento investigativo criminale dell’Ufficio del procuratore generale libico, Al Sadiq al Sour, i due russi sarebbero arrivati in Libia lo scorso marzo e si troverebbero in stato di detenzione dal mese di maggio. Alcuni osservatori ritengono che il processo di rilascio riflette una svolta nei rapporti tra il Gna e Mosca, dopo le reiterate richieste russe per ottenere il rilascio dei due connazionali. I negoziati tra le parti si sarebbero conclusi con un accordo a favore del rilascio e il rimpatrio dei due cittadini entro pochi giorni, secondo quanto riportato dal sito web dell'emittente statunitense "Al-Hurra".(Lit)