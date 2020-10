Libia: “al Sharq al Awsat”, filtra ottimismo sulla data delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo ad interim della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, ha espresso il suo ottimismo sul successo dei prossimi colloqui di pace e sulla possibilità di fissare una data anticipata per lo svolgimento delle elezioni generali dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi a Ginevra. Secondo il giornale "al Sharq al Awsat" però, questo ottimismo si scontra ancora con il rifiuto di molte parti libiche di accettare gli inviti della missione delle Nazioni Unite per quanto concerne l'avvio di un dialogo politico inclusivo nel Paese. Il Consiglio supremo delle tribù e delle città libiche ha confermato il proprio rifiuto al dialogo che si terrà in Tunisia il mese prossimo a causa del mancato annuncio da parte dell’Unsmil del meccanismo di selezione dei delegati che dovranno rappresentare i vari attori politici del Paese.(Lit)