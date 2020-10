Vietnam-Usa: Pompeo atteso in visita ad Hanoi oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha aggiunto un’altra tappa al suo viaggio con focus sull’Indo-Pacifico: oggi e domani sarà in visita in Vietnam, su invito del vicepremier e ministro degli Esteri vietnamita, Pham Binh Minh. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Hanoi. La visita cade a pochi mesi dal 25mo anniversario della normalizzazione dei rapporti bilaterali (11 luglio 2020). Gli Usa sono attualmente il terzo partner commerciale del Paese del Sud-est asiatico: l’interscambio commerciale dovrebbe raggiungere 80 miliardi di dollari quest’anno, un valore 170 volte superiore a quello del 1995. Pompeo arriverà dall’Indonesia, dove si trova attualmente. Il suo tour è iniziato in India per poi toccare Sri Lanka e Maldive.(Fim)