Covid: Russia, farmaco Favipiravir ottiene registrazione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il farmaco russo per il trattamento del Covid-19 Favipiravir ha ottenuto un certificato di registrazione permanente. Lo ha dichiarato il viceministro della Salute russo, Viktor Fisenko, durante una conferenza stampa. Il farmaco ha soddisfatto le condizioni necessarie per la registrazione ha chiarito Fisenko, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Anche i farmaci Remsedivir e Levilimab sono stati messi in circolazione seguendo una procedura accelerata. Secondo il Registro statale dei medicinali del ministero della Sanità, in Russia i farmaci attualmente registrati per contrastare gli effetti del coronavirus sono il Coronavir, l'Areplivir e l'Avifavir, tutti basati sul preparato con il nome comune internazionale di Favipiravir. (Rum)