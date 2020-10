Spagna: ministra Economia, approvare bilancio il prima possibile a beneficio della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Spagna "è più che mai essenziale" approvare il prossimo bilancio generale dello Stato "il prima possibile a beneficio della società". Lo ha affermato la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, spiegando che i nuovi conti pubblici approvati il 27 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri, "si adattino alla realtà attuale" e permetteranno di "dare certezza ai cittadini e agli investitori internazionali". La crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus rende estremamente complesso fare delle previsioni economiche, ma la ministra ha assicurato che il governo "continuerà ad agire con forza e ad adottare le necessarie misure di sostegno e di stimolo". In tal senso, Calvino ha evidenziato la proroga della cassa integrazione straordinaria fino al 31 gennaio e l'estensione dei prestiti concessi dall'Istituto di credito ufficiale (Ico) per garantire liquidità alle imprese un un momento di forti difficoltà. "Ci sono ancora molte incertezze, ci aspettano mesi difficili, ma dobbiamo avere coraggio e fiducia perché abbiamo un grande Paese, con molti punti di forza che ci rendono forti e un progetto comune che segna il cammino di una società resiliente che sa trovare la strada per il futuro", ha concluso Calvino.(Spm)