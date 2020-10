Energia: Descalzi (Eni), raggiungere tutti i clienti in modo decarbonizzato è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di raggiungere tutti i clienti in modo decarbonizzato è “fondamentale”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel suo intervento in commissione Affari esteri alla Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale. Descalzi ha ricordato che Eni ha 9 milioni di clienti e l’obiettivo è arrivare a 20 milioni. L’Ad di Eni ha sottolineato che clienti sono quelli contrattualizzati, a cui Eni vende gas ed elettricità. "Vogliamo decarbonizzare per non dare la preoccupazione ai nostri utenti di utilizzare prodotti con un contenuto, anche se basso, a livello carbonico", ha sottolineato Descalzi. Nel suo intervento, l’amministratore delegato della compagnia energetica italiana ha sottolineato che i prodotti di Eni stanno cambiando la loro configurazione. “Il prodotto avrà sempre una caratteristica diversa dal precedente. L’obiettivo è decarbonizzarlo”, ha sottolineato Descalzi.(Res)