Cina: si conclude oggi sessione plenaria Comitato centrale Pcc su prossimo piano sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Pechino la quinta sessione plenaria del 19mo Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), iniziata il 26 ottobre. La conferenza stampa conclusiva è stata annunciata per domani. Nel corso dei lavori sono state valutate le proposte per la formulazione del 14mo piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo economico e sociale e gli obiettivi futuri per il 2035. Di fronte alla complessa situazione internazionale, in particolare al grave impatto della pandemia di coronavirus, la Cina ha compiuto notevoli progressi nelle aree scientifiche e tecnologiche e la forza nazionale globale del paese è stata rafforzata anche durante il periodo del 13mo piano quinquennale, si legge in un rapporto consegnato alla terza sessione della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc). I principali obiettivi e compiti nello sviluppo economico e sociale per l'anno sono stati raggiunti e i progressi nel raggiungimento dei principali obiettivi elencati nel 13mo piano quinquennale (2016-2020) hanno soddisfatto le aspettative, prosegue le nota. (segue) (Cip)