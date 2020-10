Cina: si conclude oggi sessione plenaria Comitato centrale Pcc su prossimo piano sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di tecnologie autosufficienti dovrebbe essere una delle massime priorità del prossimo programma quinquennale. Nei giorni scorsi il ministero della Scienza e della tecnologia ha annunciato che la Cina includerà la tecnologia quantica tra le nuove tecnologie avanzate da sviluppare nel 14mo piano. Qin Yong, direttore del dipartimento di Alta e nuova tecnologia presso il ministero, ha affermato che la Cina sarà più lungimirante e svilupperà vigorosamente la nuova generazione di alta tecnologia rappresentata da tecnologie intelligenti e quantistiche nei prossimi cinque anni. "Occorre compiere sforzi per colmare il divario tra la domanda di sviluppo di alta qualità e le capacità di innovazione tecnologica insufficienti", ha affermato. "Negli ultimi cinque anni, la Cina ha compiuto progressi significativi nella costruzione di un paese innovativo, con i suoi risultati nella scienza e nella tecnologia in costante miglioramento in termini di indicatori principali", ha affermato il ministro della Scienza e della tecnologia Wang Zhigang. (segue) (Cip)