Cina: si conclude oggi sessione plenaria Comitato centrale Pcc su prossimo piano sviluppo (3)

- Nel Global Innovation Index pubblicato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo), la posizione della Cina è passata dal 29mo posto nel 2015 al 14mo nel 2020. La spesa totale del paese in ricerca e sviluppo ha raggiunto 2.210 miliardi di yuan (331,9 miliardi di dollari), pari al 2,23 per cento del prodotto interno lordo, rispetto a 1.420 miliardi di yuan (213,3 miliardi di dollari) e al 2,06 per cento Pil nel 2015. La spesa lorda per la ricerca di base è quasi raddoppiata dal 2015, raggiungendo i 133,6 miliardi di yuan (oltre 20 miliardi di dollari) nel 2019. Notevoli risultati sono stati ottenuti nelle alte tecnologie, come l'atterraggio della sonda Chang'e-4 sul lato più lontano della luna, sistema di navigazione satellitare BeiDou, il volo inaugurale del primo grande aereo passeggeri cinese C919, e il viaggio inaugurale della nave da ricerca rompighiaccio Xuelong-2 al Polo Sud. Anche la scienza e le tecnologie hanno svolto un ruolo importante nel sostenere uno sviluppo di alta qualità. Ad esempio, le comunicazioni mobili hanno fatto passi da gigante, con il 5G che è entrato in piena applicazione commerciale. Anche lo sviluppo di attrezzature chiave per il confezionamento di microchip ha compiuto importanti progressi. L'applicazione accelerata dell'intelligenza artificiale, della blockchain e delle nuove tecnologie energetiche ha contribuito a promuovere nuovi motori di crescita. (Cip)