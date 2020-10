Regno Unito: nuovo studio, quasi 100 mila contagi di Covid al giorno nella sola Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo studio dell'Imperial College London, quasi 100 mila persone verrebbero contagiate dal virus Sars-Cov-2 ogni giorno nella sola Inghilterra, con il numero dei nuovi casi che starebbe costantemente accelerando e raddoppiando all'incirca ogni 9 giorni. Le autorità scientifiche, tra cui diversi consiglieri del governo in materia, hanno espresso preoccupazione per l'andamento della curva dei contagi, sottolineando come il Regno Unito sia "in un momento critico", e "qualcosa debba cambiare" velocemente. Tuttavia, nonostante paesi come Francia e Spagna hanno abbracciato forme più o meno totali di chiusura nazionale, il governo britannico ha sinora deciso di continuare con l'approccio regionale. (Rel)