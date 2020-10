Germania: Covid, Istituto Koch, 16.774 nuovi contagi in 24 ore, massimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16.774 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, massimo storico dall'inizio della pandemia a marzo scorso. Il dato segna un incremento di 1.810 casi dal precedente record raggiunto nella giornata di ieri, 28 ottobre. Altri quattro infetti sono deceduti in 24 ore, per un totale di 89. È quanto rende noto oggi l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel paese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in totale i contagiati sono 481.013, mentre i decessi ammontano a 10.272 e le guarigioni a 339.200, di cui 6.300 nelle ultime 24 ore. (Geb)