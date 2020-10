Hong Kong: ex leader studentesco pro indipendenza Tony Chung accusato di secessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chung deve affrontare anche due accuse di riciclaggio di denaro: secondo i pubblici ministeri nei suoi conti PayPal e Hsbc sono presenti fondi illeciti per un totale di oltre 77 mila. Nessun appello è stato accolto e il magistrato capo Victor So ha aggiornato il caso al 7 gennaio e ha ordinato che Chung nel frattempo sia tenuto in custodia. Come riferisce l'emittente "Rthk", l'articolo 42 della legge sulla sicurezza nazionale stabilisce che la cauzione non deve essere concessa a meno che il magistrato non abbia motivi sufficienti per ritenere che l'imputato "non continuerà a commettere atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale". I pubblici ministeri hanno anche affermato che la polizia ha bisogno di più tempo per controllare telefono, computer portatile e documenti bancari di Chung e i commenti lasciati online. Anche altri due ex membri di Studentlocalism sono stati arrestati dalla polizia il 27 ottobre. La prima persona accusata ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale è stata Tong Ying-kit, 23 anni, accusata di incitamento alla secessione e al terrorismo. Presumibilmente, il primo luglio, ha guidato una moto contro un gruppo di agenti di polizia mentre trasportava una bandiera con su scritto "Liberate Hong Kong", poche ore dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione. Anche a Tong è stata negata la libertà su cauzione. (Cip)