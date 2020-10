Cipro: dimostranti musulmani strappano bandiera ambasciata francese a Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 150 persone di fede musulmana ha strappato la bandiera francese dalla sede della rappresentanza diplomatica a Nicosia nel corso di una protesta. Lo riferisce il quotidiano cipriota “Filelefteros”, secondo cui questo sarebbe l’ennesimo atto di protesta contro le parole del presidente, Emmanuel Macron, in merito all’Islam radicale e alla libertà di esporre delle vignette satiriche sul profeta Maometto. Secondo “Filelefteros”, dopo la pubblicazione in Francia di una caricatura del profeta e la decapitazione dell’insegnante Samuel Paty da parte di un 18enne, nonché gli attacchi quotidiani del presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’omologo Macron, la polizia di Cipro ha deciso di prendere ulteriori misure e aumentare il pattugliamento nei dintorni dell'ambasciata francese a Nicosia, e anche della residenza dell'ambasciatore francese – anche se attualmente non c’è un rappresentante diplomatico ufficialmente accreditato a Cipro – e in altri luoghi che rappresentano gli interessi francesi, principalmente per motivi precauzionali. (segue) (Gra)