Cipro: dimostranti musulmani strappano bandiera ambasciata francese a Nicosia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia cipriota ha detto che 80 persone hanno preso parte alla protesta davanti all'ambasciata francese. Quattro, di età compresa fra i 20 e i 31 anni, sono state arrestate perché sospettate di volere condurre proteste razziste e xenofobe. Il tribunale distrettuale di Nicosia ha ordinato la loro detenzione di cinque giorni. Inoltre, un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver aggredito un agente di polizia. Nella giornata di ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Francia e l'Europa in generale non meritano le politiche feroci, provocatorie e odiose di Emmanuel Macron e di quelli che ne condividono la mentalità. Erdogan ha aggiunto che "è una questione di onore per noi schierarsi sinceramente contro gli attacchi al nostro Profeta Maometto" in un "periodo in cui l'ostilità nei confronti dell'Islam e dei musulmani e la mancanza di rispetto verso il Profeta si stanno diffondendo come un cancro specialmente tra i leader europei". Il presidente ha anche affermato che non avrebbe neppure guardato l'ultima uscita del settimanale satirico francese "Charlie Hebdo", che ha pubblicato "odiose vignette, per così dire". Stamane, il pubblico ministero turco ha infatti avviato un'indagine contro il settimanale satirico francese per via della caricatura del presidente turco Erdogan. (segue) (Gra)