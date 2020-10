Cipro: dimostranti musulmani strappano bandiera ambasciata francese a Nicosia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. contro i prodotti francesi come ritorsione per le presunte dichiarazioni islamofobe di Macron. “Come alcuni dicono in Francia, ‘non comprate i prodotti turchi’, io mi rivolgo alla nazione. Non fate caso ai prodotti francesi, non comprateli”. Una campagna di boicottaggio non nuova, lanciata in risposta al discorso di Macron dello scorso 3 ottobre sulla necessità di far prevelare l’ordinamento laicista, definendo l’Islam una “religione in crisi”. Pochi giorni dopo, il 16 ottobre, l’insegnante di Storia e Geografia, nonché di Educazione civica e morale, Samuel Paty, è stato decapitato per le strade della periferia di Parigi dall'estremista ceceno 18enne Abdullah Anzorov, quest'ultimo rimasto ucciso durante il tentativo di arresto da parte della polizia. L’insegnante aveva mostrato in classe delle caricature del profeta Maometto in una lezione sulla libertà d’espressione. Il successivo 21 ottobre, la polizia francese ha avviato un’indagine dopo che due donne musulmane sono state accoltellate vicino alla Torre Eiffel, in un apparente incidente a sfondo razzista. (Gra)