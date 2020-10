Germania: presidente Bundestag Schaeuble, serrata per fermare Covid rispetta Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata nazionale che sarà in vigore in Germania dal 2 novembre prossimo per tutto il mese, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, rispetta la Costituzione. È quanto dichiarato oggi dal presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, mentre la cancelliera tedesca riferiva al parlamento federale sul blocco deciso ieri, 28 ottobre, con i primi ministri dei Laender riuniti in videoconferenza. Schaeuble è intervenuto per fermare la contestazione che interrompeva il discorso di Merkel da parte dei deputati di Alternativa per la Germania (AfD). Partito nazionalconservatore, AfD raccoglie consensi anche negli ambienti della destra radicale e dei negazionisti del coronavirus. A tal riguardo, nel suo intervento al Bundestag, Merkel ha definito non soltanto populiste, ma anche “irresponsabili” le posizioni di quanti contestano la necessità della serrata. (Geb)