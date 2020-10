Trasporti: De Micheli, per rafforzamento 180 milioni di euro a disposizione fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle risorse per il rafforzamento del trasporto pubblico "da qui alla fine dell'anno sono disponibili 180 milioni di euro". Lo ha chiarito la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione presso le commissioni riunite Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato. "E' bene completare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per poi, nel 2021, incrementare ulteriormente", ha aggiunto. (Rin)